Sechsertragerl und ein gefeierter Rückkehrer

„Das freut mich besonders“, glänzten bei Obmann Robert Eckschlager die Augen. Apropos Augen: Die Bürmooser stellten Eulen-Fähigkeiten unter Beweis. Damit zwei Spieler doch noch mitwirken können, nahmen sie eine Wartezeit in Anspruch. Die Partie begann erst 20 Minuten später. So wurde es zum Ende hin richtig dunkel, weil die Thalgauer kein Flutlicht haben. Am Ende sollten die Gäste trotz widriger (Sicht-)Bedingungen den Durchblick bewahren.