„Ich bin mir sicher, dass wir die Lizenz erhalten“

„Krone“: Herr Salzmann, was fehlt der Salzburger Austria für die 2. Liga?

Claus Salzmann: Eigentlich nur das richtige Flutlicht. Von der Lichtfarbe entspricht unseres nicht den Vorgaben der Landesumweltanwaltschaft. Dabei wäre es für die 2. Liga sogar in Ordnung. Wir müssen es aber tauschen und das kostet in etwa 300.000 Euro.