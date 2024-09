Die Rothosen wollen zurück auf die Siegerstraße

Nach drei Siegen zum Auftakt holte der FC Dornbirn aus den vergangenen drei Runden in der Regionalliga West nur einen Punkt. Erst mussten die Rothosen knappe Niederlagen in den Ländle-Derbys gegen Hohenems und die Altach Juniors einstecken, zuletzt punkteten sie mit einem Last-Minute-Treffer in St. Johann. Heute im Heimspiel gegen Kuchl soll es jetzt aber wieder eine Kurskorrektur geben.