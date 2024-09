Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der dreijährige Kaninchenbub Willow wurde in einem Käfig in einem Müllraum gefunden. Es besteht der Verdacht, dass er an EC (Encephalitozoon cuniculi) erkrankt ist, weshalb das liebe Langohr ausschließlich zu einem Kaninchen vermittelt wird, bei dem der Erreger ebenfalls nachgewiesen wurde. Interessenten können sich telefonisch 01/734 11 02-0 oder per Mail kleintiervergabe@tierquartier.at melden.