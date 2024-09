Spurlos verschwunden: Wo sind Tausende Kühe?

Dubiose Online-Verkäufe

Das Aufdecker-Team berichtet, dass die Kühe nach ihrer Ankunft in Algerien unter anderem auf lokalen Viehmärkten weiterverkauft werden – oft, ohne dass ihr Verbleib dokumentiert wird. So wurde auch eine österreichische Kuh mit Kalb auf einem Viehmarkt in der Wüste Sahara entdeckt.