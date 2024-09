Wie Rehbock „George“ zu seiner Hunde-Mama kam

Seit 5 Jahren ein Familienmitglied

„Unser George ist in fünf Jahren, seit er bei uns lebt, ein echtes Familienmitglied geworden, das regelmäßig aus den Wäldern vorbeischaut. Im Winter lebt er sogar ganz bei uns“, versichert die sympathische Gastgeberin des Jahrhunderte alten Hauses. Für die Waidmänner der Umgebung ist der zahme Bock an seinem typischen Halsband erkennbar. Doch Itha ist überzeugt, dass die Jäger ihrem Schützling auch so kein Rehhaar krümmen würden