Gläsernes Piano und der Sprung in den Wörthersee

Nach Konzert ins kühle Nass

Bereits mit vier Jahren hat Simon Stadler seine Musikkarriere gestartet – und mit „Okay“ nach seinem vorangegangenen Werk „One Last“ nun ein neues Album veröffentlicht. Am Ende ließ es sich der talentierte Musiker den Sprung in den Wörthersee nicht nehmen – was wohl auch sein Vorbild Udo Jürgens gemacht hätte.