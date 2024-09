FPÖ-Chef Kickl hofft auf baldigen „Mauerfall“

FPÖ-Chef Herbert Kickl will nicht weniger als „eine neue Ära der österreichischen Geschichte“ nach der Nationalratswahl schreiben. In Anspielung an die „Brandmauer“, die von anderen Parteivertretern und der Zivilgesellschaft erreichtet werden soll, meinte der blaue Frontmann beim offiziellen Wahlkampfauftakt, er hoffe auf einen baldigen „Mauerfall“ in Österreich.