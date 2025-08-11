Trumps Vize ließ für Bootstour Fluss-Pegel anheben

Trump selbst hatte Vance erst kürzlich als seinen möglichen Nachfolger ins Spiel gebracht. Auf die Frage von Journalisten, ob Vance der Erbe der von ihm inspirierten politischen Bewegung sei, sagte Trump am vergangenen Dienstag in Washington: „Nun, ich denke, höchstwahrscheinlich.“ Der US-Präsident hatte zudem vorgeschlagen, dass Vance gemeinsam mit Außenminister Marco Rubio bei der Wahl 2028 als Team für die Republikaner ins Rennen geht.