US-Armee im Einsatz

Trumps Vize ließ für Bootstour Fluss-Pegel anheben

Ausland
11.08.2025 12:05
US-Armeeingenieure mussten ausrücken, weil JD Vance Kanu fahren wollte.
US-Armeeingenieure mussten ausrücken, weil JD Vance Kanu fahren wollte.(Bild: Krone KREATIV/AP, Caesar Creek State Park)

Donald Trumps Sparkurs sorgt in den USA und auch international für einiges Aufsehen. Doch während er bei Sozialleistungen und Behörden den Sparstift ansetzt, nehmen seine eigenen Mitarbeiter die Ressourcenschonung nicht so genau. Trumps Vize JD Vance ließ für einen Bootsausflug mit der Familie nun sogar den Wasserstand eines Flusses mithilfe von US-Soldaten anheben. Offiziell aus Sicherheitsgründen, wie es heißt ... 

Wird die US-Armee zu einem Sondereinsatz gerufen, so geschah davor meist eine Naturkatastrophe oder ein nationaler Zwischenfall. Diesmal war es aber Trumps Vizepräsident, der gerne mit seiner Familie einen netten Kanuausflug machen wollte. 

US-Armeeingenieure im Einsatz
Mitarbeiter von JD Vance riefen daher das Army Corps of Engineers, eine Abteilung der US-Armee für Bauingenieurleistungen, um den Abfluss eines Little Miami River im Caesar Creek State Park in Ohio verändern lassen, um Vance und seiner Familie einen Bootsausflug im Rahmen ihres Familienurlaubs zu ermöglichen. Eine Anfrage des „Guardian“ wurde von der US-Armee bestätigt. Der Einsatz sei „zur Unterstützung der sicheren Navigation der Sicherheitsleute des US-Vizepräsidenten“ erfolgt.

Laut diversen Social-Media-Postings war Vance am 2. August an seinem 41. Geburtstag auf besagtem Little Miami River mit dem Kanu unterwegs. Die britische Zeitung zitiert eine „mit der Angelegenheit vertraute“ Quelle, wonach die Regulierung des Pegels auch einer Kanu-Tour „unter idealen Bedingungen“ diente.

„Ist das ihr Ernst?“
Auf regierungskritischen US-Websites und Blogs sorgte die Causa bereits für einige Empörung. „Die Korruption dieser Regierung nimmt einfach kein Ende“, das US-Mediennetzwerk MediasTouch. „Öffentliche Mittel werden eingesetzt, um den Wasserstand eines Flusses für eine Geburtstags-Kajaktour anzuheben. Ist das ihr Ernst?“

Daten vom US Geological Survey belegen die ungewöhnliche Wasserstandveränderung. Aus Vance' Büro gab es bislang keine Stellungnahme. Der für den Personenschutz zuständige Secret Service meinte dazu lapidar, dass man sich mit den lokalen Behörden abgestimmt habe, um „Pläne zu erstellen, die sicherstellen, dass motorisierte Wasserfahrzeuge und Rettungskräfte während eines kürzlichen Besuchs sicher operieren konnten.“

Daten des US Geological Survey zeigen den ungewöhnlich hohen Pegel am 2. August.
Daten des US Geological Survey zeigen den ungewöhnlich hohen Pegel am 2. August.(Bild: USGS)
Trump selbst hatte Vance erst kürzlich als seinen möglichen Nachfolger ins Spiel gebracht. Auf die Frage von Journalisten, ob Vance der Erbe der von ihm inspirierten politischen Bewegung sei, sagte Trump am vergangenen Dienstag in Washington: „Nun, ich denke, höchstwahrscheinlich.“ Der US-Präsident hatte zudem vorgeschlagen, dass Vance gemeinsam mit Außenminister Marco Rubio bei der Wahl 2028 als Team für die Republikaner ins Rennen geht.

