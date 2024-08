Kickl: „Seit Merkel schaffen wir gar nichts mehr“

Apropos Kurskorrektur: Die „Krone“ rechnete aus, dass Ihre Abschiebe-Bilanz als Innenminister gleich gut wie jene von Innenminister Gerhard Karner ist. 33 Abschiebungen pro Tag schafften Sie. So viel besser haben Sie das Migrationsproblem demnach nicht gemanagt ...

Ich vergleiche das mit einem Schiff, das ein Leck hat. So ein Schiff habe ich Ende 2017 übernommen. Durch das riesige Loch kam eine große Anzahl an Menschen. Die allererste Maßnahme, die ein Innenminister setzen muss, ist, dieses Loch zu stopfen. Und genau das habe ich getan. Schauen Sie sich die Asylneuantrags-Zahlen an: In meiner Zeit waren sie am niedrigsten. Ich habe im besten Jahr weniger als 13.000 Asylanträge gehabt. Aber ich habe damals nicht gesagt: „Wow, wie super.“ Stattdessen hatte ich die Quote Null als Ziel.