Kickl: Angriffiger Start in seinen „Super-Samstag“

Der erste Teil des freiheitlichen „Super-Samstags“ ist im oberösterreichischen Wels über die Bühne gegangen. FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigte sich am Volksfest vertraut volksnah, stellenweise staatstragend und nach den überraschend ruhigen TV-Auftritten auch wieder angriffig. Am Abend will er einen Gang hochschalten und in Graz den Kanzleranspruch stellen.