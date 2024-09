ÖVP startet mit Riesenshow den Intensivwahlkampf

Mit einem bombastischen Riesenevent hat die ÖVP am Samstag ihren Intensivwahlkampf eröffnet. Der Wahlkampfauftakt mit 3500 Funktionären in der Steffl Arena in Wien Donaustadt erinnerte an Wahlkampfveranstaltungen, wie man sie aus den USA kennt. Diesen Stil hat sich die Volkspartei unter Sebastian Kurz zu eigen gemacht.