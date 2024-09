Iran will massenhaft Afghanen abschieben

Ziel ist auch Schaffung von Arbeitsplätzen für Iraner

In den vergangenen Monaten hat die hohe Zahl der afghanischen Flüchtlinge im Iran heftige innenpolitische Debatten ausgelöst. Für Arbeitgeber sind sie billigere Arbeitskräfte ohne Versicherungs- und Steuerpflicht. In der Hauptstadt Teheran arbeiten viele von ihnen im Niedriglohnsektor, etwa in kleinen Supermärkten oder auf Baustellen. Die neue Regierung von Präsident Massud Pezeshkian will mit der Massenausweisung auch mehr Arbeitsplätze für Iraner schaffen.