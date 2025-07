Ritterspiele: Fühlen Sie sich wie im Mittelalter

Einmal zurück ins Mittelalter – so fühlt es sich an, wenn man die Ritterspiele der Burg Sommeregg besucht. Familie Riegler, Eigentümer der Burg, macht es möglich. Denn sie und ihr Team verwandeln das Areal alle Jahre wieder in ein lebendiges Mittelalterdorf. Am Freitag, 1. August, ist es wieder so weit. Und die Besucher können ein atemberaubendes und spannendes Ritterturnier beobachten. Doch nicht nur der Wettkampf mit einer besonderen Geschichte wartet auf die Gäste aus nah und fern.