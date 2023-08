Verhunzt bis Kunst: So kreativ sind Kreisverkehre

Vom Minikreisverkehr bis zum gigantischen Arc de Triomphe in Paris gibt es sie in verschiedensten Ausführungen: mit bunten Bepflanzungen, Installationen von Künstlern, mit einer oder auch zwölf Spuren, mit innen Rechts- und außen Linksverkehr. Man findet sie sogar in Tunneln unter Wasser oder aber auch - zukunftsträchtig - mit energieerzeugenden Elementen. Wie etwa im niederösterreichischen Weikendorf, wo in der Mitte eine Solarblume steht. Längst schon reichen normale Blumen nicht mehr aus, Kreativität ist gefragt. Hervorstechen um jeden Preis, lautet offensichtlich die Devise.