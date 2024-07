Afghanistan-Abschiebungen: Karner will dranbleiben

Nachdem die Taliban in Afghanistan die Macht an sich gerissen hatten, hat es fast drei Jahre keine Abschiebungen mehr dorthin gegeben. Nachdem der Verfassungsgerichtshofs (VfGH) für diese wieder grünes Licht gegeben hat, will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Gesprächen mit anderen EU-Ländern ausloten, wie deren Umsetzung funktionieren kann.