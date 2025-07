Wenn Musikfestivals zur Todesfalle für Fans werden

Die Ursache ist noch ungeklärt, aber die Bilanz fällt bitter aus: Die Hauptbühne des Tomorrowland-Festivals in Belgien ist nur zwei Tage vor der Eröffnung abgebrannt. Das Mekka für alle Fans elektronischer Musik findet jährlich im Juli und an zwei Wochenenden in Boom, Belgien statt. Insgesamt kommen bis zu 600.000 Besucher pro Jahr aus der ganzen Welt. Die Veranstaltung ist vor allem für die aufwendig geplante Hauptbühne – die Mainstage – bekannt, in der jahrelange Arbeit eines riesigen Teams steckt.