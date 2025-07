Die Kraft einer anderen Politik

Dass eine Naturgewalt wie Peymann als Direktor des Burgtheaters möglich war, lag an einer anderen Politik. Da gab es Mitte der 1980er Jahre Menschen wie Helmut Zilk, der unerschrocken und entscheidungsfreudig auch Unpopuläres durchsetzte – und so lange daran festhielt, bis es populär war. Deshalb ist Zilks Name noch immer ein Begriff. So wie man sich an Claus Peymann noch erinnern wird, wenn viele, die heute um ihre Posten und Ämter kämpfen, schon lange vergessen sein werden.