Neuer Job mit 62: „Ich will kein Schmarotzer sein“

Als Walter Hirtler in der Toskana seinen Kaffee trinkt und beiläufig die „Krone“ durchblättert, springt ihm ein Satz ins Auge, der ihn wütend macht. Die Regierung beklagt, dass rund 440.000 Menschen im Alter zwischen 60 und 64 „nicht in den Arbeitsmarkt integriert“ seien. „Als ob das freiwillig wäre!“, denkt er – und setzt sich hin, um einen Leserbrief zu schreiben. Darin schildert er seine Geschichte: Die Geschichte eines Mannes, der arbeiten will – und einfach nicht mehr gelassen wird.