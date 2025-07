Frauen-EM: Schweden gegen England ab 21 Uhr LIVE

Es war ein brutales Urteil an jenem Dienstagabend in Sheffield. Vor heimischem Publikum spielten sich die „Lionesses“ in einen Rausch und gewannen das Halbfinale gegen Schweden 4:0. Fünf Tage später setzten sich die Engländerinnen auch gegen Deutschland durch und schrieben mit dem erstmaligen Europameistertitel Geschichte. Das war im Juli 2022. Viele der damaligen Leistungsträgerinnen sind auch beim Turnier in der Schweiz dabei. Auch an der Seitenlinie stehen mit Sarina Wiegman und Peter Gerhardsson die gleichen Coaches wie damals. Dieses Mal würde ein klarer Sieg der Engländerinnen jedoch überraschen.