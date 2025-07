Mieter sauer und in Angst vor neuen Überflutungen

„Es ist alles geschwommen, von Rattenfallen bis kleinen Teilen. Ich musste über den Kofferraum in mein Auto, weil die Türen nicht mehr aufgingen“ – am 3. Juli erlebten die Mieter der Wohnungen in der Industrieziele 12 und 14 in Linz einen Albtraum. Die sintflutartigen Regenfälle überfluteten die Tiefgarage und die Kellerabteile. „Das Wasser stand 60 Zentimeter hoch. Ich habe mein Auto ausschöpfen müssen“, erzählt eine Mieterin.