„Urknall!“ Nach heftiger Blamage gelingt Wunder

Im Rückspiel musste somit eine Mega-Aufholjagd her. Nachdem NSI Runavik wegen einer Roten Karte bereits ab der 15. Minute in Unterzahl gewesen war, sorgte Lucas Lingman drei Minuten später für die Führung für Helsinki. Mit drei Treffern (inklusive eines Last-Minute-Tors in der Nachspielzeit) im zweiten Durchgang schaffte es das Heimteam sensationell in die Verlängerung. In dieser avancierte Santeri Hostikka mit seinem Tor in der 93. Minute zum Helden für Helsinki.