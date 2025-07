Felix Baumgartner: Zwischen Held und Provokateur

Haus und Helikopter beschlagnahmt

2013 stuften die österreichischen Finanzbehörden Baumgartner nicht als bei Sportveranstaltungen auftretenden Sportler ein. Der damit verbundene Steuerrabatt sei dadurch nicht anzuwenden. Daraufhin zog er in die Schweiz. Baumgartners Haus und sein Helikopter wurden unterdessen aufgrund seiner Steuerschulden von den Behörden beschlagnahmt. Seinen Umzug in die Schweiz begründete Baumgartner mit der Steuerlast. 2016 sagte er: „Das hat steuerliche Gründe. Weil es in Österreich schwierig ist. Man hat keine Sicherheit, was die Steuern betrifft.“