Felix Baumgartner stürzt mit Paragleiter ab: tot!

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist tot. Der 56-Jährige starb am Donnerstagnachmittag in Porto Sant’Elpidio an der Adriaküste, als er mit seinem Paragleiter in einen Hotel-Pool stürzte. Weltweiten Ruhm erlangte der gebürtige Salzburger, der in die Schweiz ausgewandert war, mit dem „Projekt Stratos“ vor nunmehr 13 Jahren.