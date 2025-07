Gemeinde sagt Algen und Zerkarien den Kampf an

Der Aufruhr rund um den Badesee in Burg war zuletzt groß: Zerkarien, Ausschlag, dichte Algenteppiche – bei Badegästen und Seehausbesitzern wuchs der Unmut. Nun meldet sich Bürgermeister Gerhard Klepits zu Wort und kündigt ein ganzes Paket an Maßnahmen an, um Algen und Zerkarien den Kampf anzusagen. „Wir wissen, dass es in gewissen Bereichen nicht schön aussieht, das streiten wir auch gar nicht ab. Aber viele Menschen kommen gerade deshalb zu uns, weil es ein Natursee ist“, stellt Klepits klar.