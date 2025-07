Gen-Schock: Diese Babys entstanden aus drei Eltern

Warum ist das nötig?

Die Zellkraftwerke in den Eizellen der Mutter können defekt sein. Das führt bei Babys zu schweren, oft tödlichen Krankheiten. Besonders betroffen sind Nerven und Muskeln. Eine Heilung gibt es nicht. In Österreich wird jedes Jahr etwa ein Kind von 5000 mit so einem Gendefekt geboren. Weil die Mitochondrien nur über die Mutter vererbt werden, geben betroffene Frauen die Krankheit an ihre Kinder weiter – egal wie gesund der Vater ist.