Deal fix! Formel-1-Hammer um Sergio Peréz

Sergio Peréz steht kurz vor seinem Comeback in die Formel 1. Der ehemalige Verstappen-Kollege wird Berichten zufolge ab der nächsten Saison für das neue Formel-1-Team „Cadillac“ an den Start gehen. Schon am kommenden Rennwochenende in Miami könnte der Mexikaner offiziell vorgestellt werden.