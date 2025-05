Finale! Wolfsberg gegen Hartberg ab 17 Uhr LIVE

„Wir werden alles daransetzen, das Finale auch zu gewinnen und uns in die Geschichtsbücher des Clubs und des österreichischen Fußballs einzutragen“, meinte der WAC-Coach, der die Partie aber nicht anders als jede andere angehen will. „Wir müssen, wie in jedem Spiel, unsere Tugenden auf den Platz bringen“, so Kühbauer. Für Baumgartner fühlte sich die Reise nach Klagenfurt hingegen nach wie vor „ein bisschen surreal“ an. „Es ist für viele Spieler und wahrscheinlich auch für den Verein das wichtigste Spiel und das merkt man auch im ganzen Umfeld“, meinte der Bruder von ÖFB-Star Christoph Baumgartner.