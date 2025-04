Fahrradträger im Test: Wer fliegt beim Ausweichen?

„Alle Heckträger im Test mussten als Mindestanforderung zwei E-Bikes mit je 30 kg transportieren können. Das ist aber nicht immer gegeben und muss beim Kauf beachtet werden“, sagt Kerbl. Für die Handhabung nicht unwesentlich: „Die ausgewählten Modelle lassen sich im montierten Zustand per Hebel außerdem so weit vom Auto wegklappen, dass man die Heckklappe normal öffnen kann – ein sehr praktischer Vorteil bei der Be- und Entladung des Kofferraums“, wie der Techniker des Mobilitätsclubs betont.