Radar-Irrtum der Polizei führte zu Flut an Strafen

Stellen Sie sich vor, Sie halten sich strikt an das gültige Tempolimit und werden dennoch wegen Rasens gestraft. So erging es zuletzt knapp 100 Lenkern in Mautern im Bezirk Krems. Sie wurden bei einer mobilen Radar-Messung der Polizei „geblitzt“, obwohl sie gar nicht zu schnell unterwegs gewesen waren. Wie das passieren konnte?