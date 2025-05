Baby-Alarm! Verstappen verpasst Miami-Auftakt

Max Verstappen hat den Medientag beim Formel-1-Spektakel in Miami ausgelassen – die Geburt seines ersten Kindes steht bevor. „Max wird nicht am Medientag in Miami teilnehmen, da er die Geburt seines Kindes erwartet“, hieß es von seinem Rennstall Red Bull. Alles sei gut, und er werde an diesem Freitag an die Strecke zurückkehren. Weitere Kommentare werde es vom Team zunächst nicht geben – aus Respekt vor der Privatsphäre des 27-Jährigen und von dessen Familie.