Zusammenrücken unter Budget-„Damoklesschwert“

Noch dominierte bei den Parteimitgliedern am Platz allerdings Feierlaune. Bei einer Umfrage der „Krone“ zeigten sich die meisten – auch und gerade angesichts der parteiinternen Rangeleien in der Vergangenheit – mit dem Wahlergebnis zufrieden, auch wenn alle Befragten die Erfolge der FPÖ schmerzten. In Sachen Koalition dominierte volles Vertrauen in das Verhandlungsgeschick, auch wenn es häufig Lob für die Arbeit von Rot-Pink in den letzten Jahren gab.