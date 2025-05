Grabhers Superserie ist trotz 19. Sieg gerissen

Auf und Ab im dritten Satz

Zwar ging Julia mit einem „Zu-Null-Game“ 1:0 in Führung, danach haperte es aber an der Chancenverwertung. Erst vergab sie drei Breakchancen und Friedsam glich zum 1:1 aus, danach lag sie 30:0 voran, kassierte aber nach vier Punkten der Deutschen in Serie das Break zum 1:2. Im nächsten Game fand die Vorarlbergerin erneut zwei Breakchancen vor, ließ aber auch diese aus. Erst im sechsten Game bewies sie wieder jene Nervenstärke, die sie in den letzten Wochen so ausgezeichnet hatte und schaffte das Re-Break zum 3:3.

Danach machte Grabher acht Punkte in Folge und zog mit einem weiteren Break auf 5:3 davon. Doch wer geglaubt hätte, dass sie die Partie nun locker ausservieren könnte, irrte. Friedsam kam noch einmal zurück, nutzte zuerst ihre erste Breakchance, um auf 4:5 zu verkürzen und anschließend auf 5:5 zu stellen. Nachdem beide Spielerinnen ihr Service durchgebracht hatten, musste die Entscheidung im Tiebreak fallen.