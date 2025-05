Explosion in Sportzentrum verletzt drei Menschen

- Schockmoment am Donnerstagvormittag: Im ASKÖ-Sportzentrum in der Bernoullistraße brach plötzlich ein Brand in der Sauna aus – und nur Augenblicke später kam es zu einer heftigen Verpuffung. Flammen schossen aus dem Gebäude, dichte Rauchwolken standen über dem Sportgelände.