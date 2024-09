Pixel 9 Pro Fold: Kann Google Falt-Smartphone?

Der US-Internetriese Google lanciert dieser Tage seine neue Smartphone-Generation in Österreich – und neben den klassischen Modellen der Pixel-9-Reihe gibt es auch ein faltbares Gerät mit flexiblem OLED-Display. Aber zahlt sich das fast doppelt so teure Fold-Modell, das sich vom Handy in ein Mini-Tablet verwandelt, im Alltag auch aus? Krone+ hat den Test.