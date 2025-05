Trump schränkt umstrittene Virenforschung ein

Die USA werden die Finanzierung von solchen Experimenten in bestimmten Ländern stoppen, heißt es in einem am Montag im Weißen Haus von Präsident Donald Trump unterzeichneten Dekret. „Es gibt kein Labor, das gegen Lecks immun ist“, erklärte dazu Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. im Onlinedienst X. Das Dekret werde verhindern, „dass in Zukunft unbeabsichtigte Lecks auftreten und die Menschheit gefährden“.