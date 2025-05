Benko muss weiter in Untersuchungshaft bleiben

Nächste Haftprüfung am 7. Juli

Das Gesetz sieht vor, dass in regelmäßigen Abständen durch das Gericht zu überprüfen ist, ob die Voraussetzungen für eine U-Haft immer noch vorliegen. Die erste Haftüberprüfungsverhandlung fand nach 14 Tagen statt, die nächste nach einem weiteren Monat, in der Folge dann im Abstand von zwei Monaten. Zu den nicht öffentlichen Haftverhandlungen werden ausschließlich die Parteien des Verfahrens geladen – der Beschuldigte René Benko wird dazu aus der Haft vorgeführt.