Mit der Kutsche zu Longines Global Champions Wien

Sportliches Weltklasse-Niveau trifft imperiale Kulisse

Die LGCT Vienna bringt olympische Reitstars und internationale Top-Reiter und Reiterinnen in die Hauptstadt. Als Teil der renommierten Global Champions Tour reiht sich Wien damit in eine Serie von Weltstädten wie Doha, Paris, Monaco oder New York ein. Rund 9.000 Gäste werden an drei Tagen ein Sportevent der Extraklasse erleben – eingebettet in eine faszinierende Kulisse und begleitet von einem hochwertigen Rahmenprogramm.