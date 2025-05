Kardinal beklagt „Ausschluss“ aus Konklave

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich vom Konklave ausgeschlossen wurde, ich verstehe nicht, warum“, beschwerte sich der 79-jährige kenianische Kardinal John Njue gegenüber in der Zeitung „Daily Nation“ und dementierte Gerüchte, wonach er aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Papst-Wahl teilnehmen könne. Njue wies darauf hin, dass diejenigen, die am Konklave teilnehmen, normalerweise offizielle Einladungen vom Vatikan erhalten, „was in meinem Fall nicht der Fall war“.