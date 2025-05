Konflikte: Haben wir das Miteinander verlernt?

Immer öfter berichten wir in der Krone von Vorfällen, die den Eindruck erwecken, dass unser gesellschaftliches Miteinander zunehmend unter Druck gerät: eskalierende Nachbarschaftsstreits und ausufernde Familienkonflikte – oder wie kürzlich der schockierende Fall in Gramastetten, bei dem einem Bauern 24 junge Obstbäume mutwillig zerstört wurden. Ein klares Motiv fehlt bislang. Doch stellt sich die Frage: Ist dies ein weiteres Beispiel dafür, was geschieht, wenn Menschen nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu reden?