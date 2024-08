Nehammer: „Wir schieben bereits Afghanen ab“

„Zeichen an alle Straftäter“

„Es ist ein klares Zeichen: Wer Straftaten begeht, kann nicht darauf rechnen, dass wir ihn nicht abgeschoben kriegen, sondern wir werden versuchen, das zu tun, wie man in diesem Fall sieht“, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Skeptische Worte zu Abschiebungen nach Afghanistan kamen bisher von den deutschen Grünen und ihrer Außenministerin Annalena Baerbock. „In Einzelfällen ist das dort möglich. Es ist aber offensichtlich nicht trivial“, sagte Baerbock jedoch am Dienstag.