Deutschland schiebt Straftäter nach Afghanistan ab

Am Donnerstag wurde ein neues Gesetzespaket präsentiert, das Verschärfungen für Asylwerberinnen und Asylwerber vorsieht. Demnach sollen beispielsweise alle, die in ihrem Heimatland Urlaub machen, ihren Asylstatus verlieren. Bisher sah das Recht aber bereits Ausschlussgründe für Schutz in Deutschland vor, zum Beispiel Kriegsverbrechen.