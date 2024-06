Verhütung: Nach wie vor Frauen- und Privatsache

Es fehlt auch an Beratung

Was den Zugang zu Information zum Thema Schutz betrifft: Verhütungsberatung ist in Österreich ebenfalls nur für Jugendliche bis 18 Jahren von der Krankenkasse gedeckt. Einige Stellen bieten zwar kostenfreie Beratung an, das Angebot ist aber nicht flächendeckend für alle.