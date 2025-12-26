Team blickt zurück:

Ein Jahr zwischen Glanz, Emotionen & Schlagzeilen

Adabei-TV
26.12.2025 18:30
0 Kommentare

Ein Jahr voller Termine, Emotionen und großer Momente: Ob am roten Teppich, beim ESC oder im Gespräch mit internationalen Superstars – krone.tv war für Sie das ganze Jahr mittendrin in der High Society. In einer Sondersendung blickt das Adabei-Team zurück auf die Momente, die 2025 geprägt haben. 

Adabei Primetime
Opernstar überrascht ++ VIPs bei „Avatar“-Premiere
Adabei-TV
Adabei Primetime
Zwischen Weihnachtszauber und Hollywood-Lieben
Adabei-TV
bunte Society-Woche
Rita Ora im Interview ++ Hollywood im Baby-Glück
Adabei-TV
