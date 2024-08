SPÖ: Bures pocht auf „gegenseitiges Vertrauen“

Nur noch dreiunddreißig Tage bis zur Nationalratswahl am 29. September. Nun steigt auch die tonangebende Wiener Landesgruppe der SPÖ in den Wahlkampf-Ring. Dort kandidiert auf Platz Eins SPÖ-Grande Dame Doris Bures. Bereits am Wochenende wurde die ersten Plakatwelle ausgerollt. Dienstagvormittag gab Bures gemeinsam mit Landesparteisekretärin Barbara Novak am Dach des Haus des Meeres den Startschuss für die Kampagne.