SPÖ muss Hausbesucher per Stellenanzeige suchen

518,44 Euro für einen Monat, Schulungen und eigene Arbeitskleidung. Mit all dem wirbt die SPÖ nun in einem öffentlichen Online-Stelleninserat um Hausbesucher. „Zur Unterstützung unserer politischen Arbeit im Rahmen der Nationalratswahl“, wie es in dem Inserat heißt, will die SPÖ nämlich österreichweit möglichst viele Wähler beim politischen „Klinken putzen“ überzeugen.