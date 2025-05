Messer-Attacke in Wien: Opfer überlebte nur knapp

Schock am Wielandplatz! Ein lauer Frühlingsabend verwandelte sich gestern in ein blutiges Drama: Gegen 22:30 Uhr eskalierte ein Streit zwischen mehreren Personen in Wien-Favoriten. Zeugen berichten von einer lautstarken Auseinandersetzung – kurz darauf lag ein Mann schwer verletzt auf dem Gehsteig!