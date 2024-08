Babler: „Es beschäftigt mich, werde das stoppen“

Die alle Parteien umfassenden Schelte von Christoph Badelt, dem Präsidenten des Fiskalrates, der die Wirtschaftsprogramme der Parteien am Sonntag in der „ZiB 2“ als „unseriös und nicht realistisch“ bezeichnete, konterte Babler, dass er alleine durch die Anhebung der Körperschaftssteuer fünf Milliarden Euro in nur einer Legislaturperiode einnehmen wolle.