„Unernst“: Bures rechnet mit Bablers Programm ab

Fünf Wochen vor der Wahl und drei Tage vor seinem ersten ORF-Sommergespräch kommt Andreas Babler massiv unter Druck. Nach dem Tauziehen um den Rücktritt des überführten Lügners Klaus Luger, der als Linzer Bürgermeister über die Bestellung eines Freundes zum Chef des Brucknerhauses stolperte, erreichte Babler am Freitagnachmittag die nächste Hiobsbotschaft. Oder besser: ein Brief, gerichtet an alle SPÖ-Präsidiumsmitglieder, verschickt von niemand geringerem als Doris Bures. Die zweite Nationalratspräsidentin gilt als mächtigste Frau in der SPÖ, sie ist eine enge Vertraute von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und weiß, was ein derartiger Brandbrief auslösen kann.