Stimmen im Kopf befahlen Frau (36) Brandstiftung

Am Freitag gegen 5.40 Uhr kam es in Peuerbach zu einem Mülltonnenbrand, wobei im Zuge der Ermittlungen festgestellt wurde, dass dieselbe Person einige Stunden zuvor bereits versuchte, in einem Bankfoyer zwei Mistkübel anzuzünden. Die verdächtige 36-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen konnte schließlich im Bereich einer Trafik auf einer Parkbank sitzend angetroffen und zur sofortigen Vernehmung auf die Dienststelle verbracht werden.